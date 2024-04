Etre fleuriste en Belgique en 2024

Martin Van Bommel a toujours été passionné par les plantes. Petit déjà, il se perdait des heures durant dans la serre de son oncle, qui cultivait des tulipes et des orchidées.

Plus tard, il a travaillé comme fleuriste à Mons, avant de créer sa propre boutique florale à Bruxelles, en 2008. C’est donc aujourd’hui un artisan accompli, fleuriste à Bruxelles, qui connaît le métier de A à Z. L’évolution du métier, il la résume ainsi: plus de compétition internationale, et l’évolution d’un segment de luxe auquel il faut s’accrocher pour survivre.

Un peu à l’image des sociétés européennes et américaines, l’effritement de la classe moyenne crée une polarisation qui a un impact important sur les producteurs de fleurs. Pour beaucoup, la fleur est devenu un luxe qu’ils ne peuvent plus se permettre. La pression des prix au niveau des producteurs amplifie également ce phénomène car elle ne permet pas aux fleuristes d’offrir des bouquets assez bon marché à leurs clients. C’est donc un cercle vicieux qui est bien difficile à désamorcer.